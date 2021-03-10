第三場五班1200米：「醒目再臨」剛周日（7日）跑泥地1200米後上第四達到熱身要求，今次（10日）匆出跑同程係計劃之內。

昨日（9日）開飛5.8倍，5點企住5.6倍，現時5.2倍W，1.8倍P。

明顯有早餐飛，目標應係呢場，WP捧場。

「有苗頭」上場41倍跑同程第六走馬林，今仗隔兩個月再跑同程，賽前試閘鋒芒顯現準備就緒。

昨日開飛19倍，5點落到13倍，現時12倍W，3.6倍P。

早餐飛到晒位，有料到，有信心今場掃晒，有10零倍超級抵買。

「嘉喜旺」上年12月賽後不良於行休息至今復出，賽前操足兼試閘準備好晒，今仗有運排到黃金1檔非常有利。

昨日開飛5.4倍W，5點企住5.4倍，現時4.1倍W，2倍P。

早飛到晒位，睇飛今場搏硬。

「翡翠劇院」季初跑同程入位，最近三仗跑泥地都有上名，以老馬嚟講表現尚可，今仗重跑谷草1200米配郭能應會拼盡。

昨日開飛10倍，5點企住11倍，現時13倍W，3.3倍P，有些少墊底飛，搏盡可入位。

提供：2醒目再臨、8有苗頭、4嘉喜旺、1翡翠劇院

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199