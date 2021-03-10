第九場三班1200米：「宜春輝煌」上場贏同程點到即止，今場（10日）雷神唔騎居然即有好分頭。

昨日（9日）開飛18倍，5點回上23倍，現時有21倍W，5.2倍P。有墊底飛，今場咁好分頭唔好錯過。

「壽臣」上場跑同程飛到馬到，可惜最後僅敗。

今場原莊配搭重來，昨日開飛5.8倍，5點回上8.7倍，現時9.7倍W，3.1倍P。早飛有，但上場搏得勁恐傷元氣，買位置穩啲。

「晨曦飛馬」今場雷神揀騎，昨日開飛6.1倍，5點回上7.7倍，現時落番5.6倍W，1.9倍P。

係有早餐飛支持，但上場跑同程入位表現僅合格，如今場太熱要三思。

「嘉應精英」近兩仗跑同程1W1P水準晤錯，今仗原莊配搭再跑排好位仍有勝望。

昨日開飛3.4倍，5點輕輕回上4.1倍，現時落返3.6倍W，1.4倍P。早飛好重，今場會賺形勢，三甲應有。

提供：3宜春輝煌、1嘉應精英、8壽臣、9晨曦飛馬

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