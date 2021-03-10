第八場三班1200米：「資本家」初出跑同程入Q，上場更加高水準贏馬。今仗（10日）原莊配搭再跑同程，就算多負八磅，但贏面依然最高。

昨日（9日）開飛1.7倍，5點企硬1.7倍，現時1.5倍W，1倍P大熱。早飛勁到不得了，睇飛就篤定連捷。

「超威星」操足上陣應會威勢再現，昨日開飛20倍，5點落到15倍，現時企住15倍W，3.8倍P，現時有十幾倍獨贏算抵買。

「疾風勁草」上星期終贏同程，今仗匆出乘勇再跑仍可兼顧。

昨日開飛23倍，5點落到11倍，現時10倍W，2.8倍P，睇飛可入三甲。

「高耀智星」跑此程演出準，可惜受傷患影響前程。今季跑番五場毫無表現，今場重跑谷草1200米排到好位，希望有交代。

昨日開飛29倍，5點落到23倍，現時32倍W，6倍P。早飛當然無乜，但博冷首選正係此駒。

提供：4資本家、6超威星、2疾風勁草、8高耀智星

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