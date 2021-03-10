第二場四班1650米：「合夥年代」前仗跑田草1400米取得首勝，上場升上第四班增程跑1600米輸又係合理結果，咁容易連捷咩，點都要隔一隔，今場轉場初跑谷草1650米。

昨日（9日）開飛9.4倍，5點輕輕落到8.5倍，現時大幅落到3.8倍W，1.3倍大熱，呢下重飛好有信心話你知，初跑谷草冇問題仲贏得咁話。

「夢幻戰士」前仗10倍贏同程好飽，上場再跑輸就正常因為未消化，今次隔咗一場再跑應該又會有番表現。

昨日開飛11倍，5點，落到8.1倍，現時8倍W，2.5倍P。

有墊底飛，環觀今場形勢有利此駒，要兼顧。

「快利寶」7歲老馬，季初把握時機贏同程，打後跑五仗落第，今仗重跑贏馬路程排到好位會好跑。

昨日開飛9.3倍，5點落到6倍，現時8.4倍W，2.6倍P，有些少早飛支持，三甲一席甚穩。

「紅磚勇士」上場跑谷草1200米輕鬆取勝食得好應，今仗增程跑1650米。

昨日開飛4.9倍，5點輕輕回上5.5倍，現時5.1倍W，1.7倍P。

有早餐飛，不過上場真係食得好飽，今場可能只以位置交代。

提供：8合夥年代、2夢幻戰士、3快利寶、7紅磚勇士

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