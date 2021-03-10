跑第二的馬匹評磅員一般只加兩分，近三次賽事中，只有三駒於上仗跑第二被加三分，再出非冠即亞，2月28日尾場「銀馳」（蔡約翰馬房）輕鬆贏馬補中。

剛周日（7日）又有第九場「旗幟輝煌」（羅富全馬房）和「真勝者」（丁冠豪馬房）串Q，今戰（10日）第五場「財照發」值得捧場。

第五場第四班1200米，「財照發」（蘇偉賢馬房）上仗在同程跑第二被加三分，頭馬「箭意」（蘇保羅馬房）再出入Q，證明賽事水準高。

騎開此駒之史卓豐仍在養傷未能披甲，潘頓是替工身份，肯定不會手下留情，打王牌等番谷草1200米才出，可期坐正交代。

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