梁家俊與莫雷拉一對刑滿復出騎師，在今夜（10日）第四場四班1200米埋身肉搏，結果前者座騎「喜駿之星」率先到終點，為騎者獲得停賽後首戰的第一Win。

「喜駿之星」在今次賽前上陣15次獲四亞，今仗初配梁家俊及排黃金一檔，結果成功力抗雷神大熱門「五邑之星」衝刺，敲響服役以來的勝鼓。

谷草B賽道一向對內檔馬比較有利，今期亦不例外，繼第一場「安逸寧靜」及「彩虹之光」後，今場「喜駿之星」及「五邑之星」再度串成順序一、四檔連贏。

文家良馬房在三月成績明顯提升，三期賽事皆有頭馬進賬，包括「好友無敵」（3月3日）、「紅海福星」（3月7日）及「喜駿之星」（3月10日）。

文家良說：「『喜駿之星』 排一檔，形勢比上場好得多。」

「馬兒以往喉嚨有腫痛，因而影響呼吸，獸醫為牠做了一個小手術，馬兒的健康得以受到控制。」

「牠跑谷草1200米表現準繩，但過往亦曾兩度在沙田跑得第二名，我相信無論沙田或快活谷，牠都可以應付。」

第四場單Ｗin及組合獨贏A1分別派47及17元，二重彩派201元。

第三、四名順序為「帆哥兒」及「上校」。

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