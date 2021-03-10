每個馬壇都有一批所謂的難贏馬，從中再劃分出個別「二奶王」，意即牠們常跑第二與頭馬無緣。

然而跑馬就是這樣的，剛周日（7日）田戰有原本十度入Q不勝的「都市神話」（容廐），在見習騎師周俊樂胯下開齋。

剩下的另一著名「二奶王」更曾11次入Q之「旅遊拿督」（高廐），今晚（10日）出賽谷草第六場四班1000米，夥拍當紅華將潘明輝末段從大外欄後上一攻而破，就此打開本身在港出賽勝利之門。

一下子在三日內，現役兩大「二奶王」先後開齋，雙雙轉化成新勝馬，認真神奇！

由康泰旅行社創辦人黃士心持有的老牌自購馬「旅遊拿督」，苦戰至八歲，累積出賽49次終於首勝香港賽事，這亦是「旅遊」系今季首度贏馬。

「旅遊拿督」同時成為現役最遲開齋之馬，來港至今共取得1冠11亞6季。

此駒季內初配潘明輝一擊即中，賽前位置全場最熱，反映馬迷們都預期牠可保持水準地跑入三甲，須知此駒對上五戰俱獲位置。

難贏馬最近紛紛打破悶局，之前已有「全才」（28戰）、「皇龍司令」（28戰）、「愛馬劍」（38戰）及「都市神話」（32戰），如今輪到跑到第49次參賽的「旅遊拿督」

經此一役，高伯新今季頭馬達至雙位數10場，壓過頭馬數目相同而位置次數不及他的何良，在成績表跳升一級至尾三，個人尚差六Win才達續牌指標。

今場同時見證高伯新與潘明輝季內首度合作上名即贏馬，後者在新一年已11次報捷，走勢強勁。

第六場二至四名順序為「勝利在手」、「辣得交關」及「紅衣火旺」。

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