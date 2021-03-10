方嘉柏在今期（10日）谷夜派出八駒上陣，當中不乏有近績之輩，搏殺之心不言而喻。

結果他在第二場四班1650米，有掛頭牌的「好計」在薛恩胯下後上一攻而破，這匹六歲紐國自購馬近三次跑四班賽錄得全勝佳績。

方嘉柏與薛恩亦打破今季合作不勝悶局，此前兩人最近一次聯手贏馬是在前年11月27日「如真如假」（已退役），同樣是跑谷草夜賽。

「好計」另已報名參加周末（13日）四班泥地1800米列正選評負133磅，明早（11日）排位依例匆出加七磅變成140磅，超出賽例規限，屆時牠會退出比賽。

第二場單Win及組合獨贏A2分別派63及22.5元，二重彩派456元。

第二至四名順序為「夢幻戰士」、「紅磚勇士」及「愛逍遙」。

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