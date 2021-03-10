蘇偉賢馬房現時養馬量有爆倉之盛，昨天（9日）雖有「西夏之王」被安排退役，然而根據馬會網頁資料顯示，此廐目前仍有70駒，養馬數目摸頂。

於今天（10日）馬會公佈之轉倉馬匹名單，賢廐再接收由韋達馬房來投的「凱倫致寶」，變相已超出養馬上限，且看倉主如何安排。

六歲灰馬「凱倫致寶」來港後跑過12場，最佳成績只獲兩次季軍，本身屬前大摩馬房舊部。

同日另有原隸屬於羅富全馬房的「鴻圖巨星」宣佈過檔葉楚航馬房，此匹六歲馬季初曾於谷草1650米建功。

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