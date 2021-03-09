2021辛丑年的「一白桃花星」，位於正南方位，其五行屬性為水，主宰範疇為人緣、姻緣、戀愛、貴人等。

單身的朋友想加強桃花運可以在家中、辦公室或商店的正南方位，放置流動水裝置及上鏈金屬音樂盒，並每天用音樂盒播放音樂，以達催旺桃花之效果，新一年自然更容易遇上心儀對象的機會。

希望改善人際關係的朋友可在家中正南方位放置金屬製音樂盒或首飾盒及一杯水即可（普通自來水）。此舉亦有助提升人緣，不妨一試。

今期財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

幸運顏色為啡色、黃色、紅色、紫色及粉紅色。

第二場「紅磚勇士」今季跑三仗均跑入頭二名，表現穩定，上仗初上四班仍能凱旋而歸，贏了足足兩個馬位。

上賽與潘明輝合作即奪冠，人馬相當合拍。

今次增程至1650米，並繼續由潘明輝策騎，有望看高一線。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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