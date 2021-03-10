周三（10日）谷草賽事用B跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，預計在第5場後進行壓地，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

睇番最近2月10日同一移欄九場賽事，一至四檔包辦七場頭馬，當中逾半守前四位入直路建功。

好似「你知我勝」、「箭意」、「精靈勇士」及「宜春輝煌」均守於前領馬之後貼欄包廂位贏馬，故此具前速之中內檔馬可秤先。

今戰列陣馬中，第七場「精算齊同」近六次跑谷草B欄獲兩勝三位佳績，憑出色場地性能及一檔之助，有力回復表現。

另外，第九場「嘉應精英」上場正是於谷草B欄上名，等番同一移欄再跑，有運繼續排內檔，有機會贏馬補中。

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