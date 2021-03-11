日本著名配種馬接連傳來離世消息，繼2001年日本打吡盟主「森林寶穴」後，2003年雙料一級賽冠軍、日本二千堅尼及打吡得主的「新宇宙」亦於日前過身，終年21歲。

據日本傳媒報道，「新宇宙」在完成配種後突然失去平衡倒地，導致肩部出現骨折，經獸醫診斷後決定將牠人道毀滅。

數到「新宇宙」最佳子嗣，首推有馬紀念賽盟主「比薩勝駒」，該駒亦曾與另一日本良駒「創升」於2011年包辦杜拜世界盃連贏位，為東瀛賽駒揚威國際馬壇。

另外，2017年在莫雷拉胯下捧走女皇盃的「新寫實派」，同樣是匹「新宇宙」出色後裔。

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