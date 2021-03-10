莫雷拉周三（10日）將會停賽復出，這位冠軍級騎師，這夜出足九場，有望連場數糊。

今季莫雷拉在谷草勝出42W，略勝宿敵潘頓39W，而莫雷拉在谷草1650米成績，更加傲視同儕。

雷神在谷草1650米49戰，成績15冠9亞7季，勝出率30%、上名率高達63%。

至於其餘前列騎師，潘頓季內同程取得10W，巴度9W、田泰安8W及何澤堯2W。

周三兩場1650米編在頭、二場舉行，莫雷拉分別策騎徐雨石馬房之「雷公鑿」及「愛逍遙」上陣。

「雷公鑿」同程五勝，上仗跑第二顯著復蘇，此駒以往曾由莫雷拉贏馬，今次人馬重逢，令人期待。

「愛逍遙」季內配莫雷拉在同程搏殺入Q，今次故劍重逢，決心打硬仗。

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