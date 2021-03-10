今季兩匹在谷草一出即勝的自購新馬「變數」及「蝦餃燒賣」，均出自丁冠豪馬房，可見廐主善於部署旗下質新馬在谷戰爭功。

周三（10日）在跑馬地馬場舉行九場夜馬，丁冠豪馬房四歲澳洲自購新馬「財來有方」，初出角逐第四場四班1200米，屆時將由郭能執韁。

「財來有方」父系Proisir為2012年三級賽紐卡素賽馬會春季錦標（1600米）盟主，另外在2012年春季冠軍錦標（2000米）及2013年蘭域堅尼（1600米）兩項一級賽屈居亞軍。

在港同父馬集中在短途爭功，「必長勝」、「好玩福星」及「疾風明駒」分別在1000米、1200米及1400米錄得頭馬進賬。

「財來有方」母系Calm Grove曾勝出1200米賽事 ，後駒與1993年唐頓一哩賽及曲克船長錦標（均是1600米）兩項一級賽得主Calm Harbour為同母兄妹之關係。

「財來有方」來港後試閘四次，其中1月11日在從化勝出1000米草閘，馬匹出閘反應相當敏銳，表現漸入佳境。

綜合兩線血統，「財來有方」日後應以一哩途程最首本，不過初出跑1200米亦合腳法，今仗或有驚喜演出。

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