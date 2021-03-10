榜首騎師莫雷拉停賽期滿復出，今晚（10日）谷戰騎足九場。

在較早場次，雷神先後以「雷公鑿」（徐廐）、「活力爆發」（方廐）、「五邑之星」（呂廐）入位而不勝。

到第五場他再策騎呂健威馬房擂台躉「股票傳奇」出戰，終於有Win落袋。

「股票傳奇」上仗人馬受制於12檔，大熱只保一席第三，今場排位（2檔）大幅改善，雖負133磅頂磅，但以大熱門身份贏來卻游刃有餘。

呂健威贏完此駒後，今季頭馬累積41場，比羅富全多一Win，重返練馬師榜三甲位置。

呂健威說：「『股票傳奇』今場出閘順利，走勢比之前規矩得多。莫雷拉在晨課好有心機教導牠，馬兒一直在進步。」

「今場賽後，莫雷拉對我表示『股票傳奇』日後若遇好形勢，即使升上第三班，仍有競爭力。」

「莫雷拉又透露，此駒現在入閘後，仍會想做一些古靈精怪的舉動，但雷神表示他自有辦法，懂得怎樣控制此馬。」

「『股票傳奇』在快活谷取得三Win，已證明牠在谷草表現忠心準繩，我會部署牠主攻快活谷。」

是場跑獲第二的「大醇威」（方廐）、同樣籍着排檔（3檔）之利入Q，今晚舉行過五場賽事，1至4檔馬匹有三場包辦連贏位。

第五場單Win及組合獨贏A1同樣派18.5元，二重彩派115元。

至於第三、四名為「財照發」及「歡樂好友」。

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