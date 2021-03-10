今晚（10日）谷草夜賽，莫雷拉刑滿復出手執大量惡馬，不過其座騎普遍賠率偏熱，向其他騎師座騎埋手，分頭隨時有驚喜。

第三場「嘉喜旺」愛爾蘭馬今季踏入適應期，降五班連搏兩場都係冇運搏輸得第二，但就明顯喺五班佔到優勢。

上場失準被發現到不良於行，賽績可以不理。

早前試閘直路撳住都湧得幾勁，睇落亦唔覺有問題。

今次打王牌再出，換梁家俊跑仲有運抽到一檔，好大機會贏馬交代。

第四場「騰龍駒」一季多啲就由二班降落四班，減分快仲兼減到過晒籠。

今季轉倉表現逐漸回復正軌，近兩戰更連續入位。

睇番對上一次76分贏馬，比起現時57分，今場由何澤堯執韁，點計都絕對夠份量贏番場。

第五場「財照發」連場表現接近，上場仲力追對手輸頸位，睇走勢喺四班唔憂冇馬贏。

復課潘頓接手，連續親自拍跳四課，擺到明重視，今仗只要發揮正常，應該可以一箭中的。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199