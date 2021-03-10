南非籍倉主霍利時與毛里裘斯籍騎師田泰安一向合作愉快，近期騎練合作亦頻頻出擊，對上兩個賽日先後已有「甲烷」、「爪皇烈焰」、「晴朗拍檔」入位。

今晚（10日）谷戰雙方再有「鑲白旗」一駒合作，出戰第七場三班1800米賽事，二人攜手終迎來勝仗。

七歲老馬「鑲白旗」在港服役四季取得第二Win，本身之前勝仗亦來自同程。霍利時亦憑此駒打破一個月無馬贏之悶局。

至於同場跑獲第三名馬匹「曈曨光彩」（東廐），為巴西籍騎師馬雅此行第一次有座騎跑入三甲。

第七場單Win及組合獨贏A2分別派79元及31元，二重彩派243元。

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