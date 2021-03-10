第六場四班1000米：「八心之威」季內五戰全敗共減10分，上場跑田草1000米有番腳影第六。

此駒今仗（10日）轉場雖初跑谷草1000米，但排到黃金一檔賺形勢非常有利，隨時可變身。

昨日（9日）開飛9.5倍，5點回上11倍，現時20倍W，5.5倍P。有墊底飛，贏唔到跑個位置都抵買。

「紅衣火旺」上場跑同程埋門失Q有啲唔抵，今仗再跑同程，賽前試泥閘勁，應可收復前失。

昨日開飛7.5倍，5點企住7.4倍，現時落到4.5倍W，1.8倍P。早飛越賣越勁，無懼排外檔起步，只要早段攝到二叠，應可取勝。

「旅遊拿督」呢匹二奶王，跑咗48次共得11次第二尚未取得勝利。今仗換上火車潘，昨日開飛5.1倍，5點落到3.5倍呢吓重飛，現時5.7倍W，1.5倍P。

睇飛好有信心，不過博Win又唔係好抵，入位應可做到。

「正本歡心」連續兩仗跑同程第二，今仗再跑同程用見習生減磅有着數。

昨日開飛8.4倍，5點落到8.1倍，現時企住6.6倍W，2倍P。有些少早餐飛，放得出入三甲應做到。

提供：12八心之威、5紅衣火旺、1正本歡心、11旅遊拿督

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199