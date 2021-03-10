第一場四班1650米：「前進」上場久休復出跑田草1400米擺明就係熱身，落第就必然，但居然末段有啲走勢。

今仗轉場跑谷草1650米兼強配潘頓，應該係贏馬時候。

昨日（9日）開飛7.1倍，5點落到5.7倍，現時4.4倍W，1.7倍P。早飛到晒位，WP無走雞。

「彩虹之光」前仗大冷門走光，上場熱門大漏閘輸屬正路結果，今仗轉跑谷草1650米。

昨日開飛10倍，5點企住9.8倍，現時9.3倍W，2.7倍P。

有墊底飛，暫時未有出擊信號，但如閘前落飛就似樣，留意。

「安逸寧靜」又係前仗跑同程後上第五走光，上場再跑同程有飛輸又係正常結果。

今場再跑同程換人騎，隔一隔，應會跑返正常。

昨日開飛6.6倍，5點企住6.7倍，現時落到6倍W，1.9倍P。

早餐飛到位，今場負輕磅排好位，可以贏哂。

「好運寶寶」前兩仗跑同程入位，上場轉跑田草落第賽績可抹去，今仗重跑同程兼重配上名騎師郭能，此位仁兄近排鬥志加零一。

昨日開飛6.3倍，5點落到5.3倍，現時5.9倍W，1.7倍P，有早飛支持，三甲應無問題。

提供：1前進、4彩虹之光、9安逸寧靜、3好運寶寶

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