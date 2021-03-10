馬會今晨（10日）公佈今屆香港打吡入選名單，這項四歲賽系列尾關將於3月21日舉行。

其中，方嘉柏馬房唯一參賽馬「達心星」將掛頭牌出戰，雖然此駒在經典一哩賽及經典盃皆三甲不入，然而莫雷拉仍然選擇夥拍牠參加打吡，且看雷神選擇是否正確。

蔡約翰馬房以「勁搏」、「幸運快車」及「銀馳」參戰，後兩駒皆是資深馬主榮智健的賽駒，有望為榮大董繼2002年「奧運精神」（已退役）後再次揚威打吡大賽。

韋達則有「恭喜發才」及「將王」入選，為前者初次以練馬師身份參加香港打吡大賽。

另外，在剛周日（7日）沙田日馬尾場二班田草1800米跑獲季軍的「智慧神駒」（苗廐）及殿軍「倬躍錦標」（希廐）趕上尾班車入圍，然而同日在潘頓胯下勝出三班1600米的「旗幟輝煌」（羅廐）則名列後備一。

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