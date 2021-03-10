第四場四班1200米：「友誼至佳」上場季內初出跑谷草1000米，小試牛刀後上第四點到即止。

今仗增程跑1200米，換上田泰安應係搏殺信號。

昨日（9日）開飛11倍，5點輕輕落到9.8倍，現時再落到7.2倍W，2.4倍P。

有早飛支持，臨場再熱啲就似樣，贏得。

「喜駿之星」上場跑同程第二表現有進，今仗再跑同程排到黃金1檔會好好跑。

昨日開飛5.5倍，5點企住5.4倍，現時6.4倍W，2.1倍P。

早飛相當勁，反映戰意十足，始終今場形勢有利，係開齋良機。

「旅遊達人」季初跑田草1200米入位表現唔錯，上場增程1400米過於急進，今仗轉場初跑谷草1200米排到好位，對呢匹後生馬有利。

昨日開飛8.6倍，5點稍回上11倍，現時15倍W，4.6倍P。

有點墊底飛，博冷有10零倍可以接受，預佢一票。

「帆哥兒」幾經辛苦終於減夠分落第四班跑，上場在四班田草1000米已跑近番，今仗復戰谷草1200米會更合適。

昨日開飛7.9倍，5點輕輕落到6.2倍，現時6.1倍W，2.2倍P。

睇飛係好有信心，今晚配合馬房攻勢而來，一定要拖。

提供：4友誼至佳、10喜駿之星、6旅遊達人、3帆哥兒

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