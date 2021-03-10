潘頓在剛周三（3日）谷夜大殺四方取得五捷，明晚（10日）谷戰潘頓又手執惡馬，連場數糊並不出奇。

頭場四班一哩看好潘頓及莫雷拉座騎，潘頓「前進」上仗久休復出埋門亦見落飛，不過沿途守在內欄全程差不多未能望空下敗不足據。

初跑一哩以其後勁應合，谷草一戰即近馬少可見真章。

至於莫雷拉座騎「雷公鑿」實力已見盡，但勝在跑法主動而且此程屬唯一出路，今場難得早段快馬少應可控制步速，坐位望贏可做到。

尾場三班1200米，潘頓座騎「嘉應精英」上仗飲恨於今次又同場的「宜春輝煌」一役，賽前已介紹並指出今季會用盡，難得仍留在三班角逐而仍排靚檔，仍具接近條件。

另一匹則選潘頓上次騎完被問話的「佳尊三」，上仗入直路取位欠順仍造出最快末段，鄰近對手「威星神駒」已大幅提升名次。

增程排內檔跑法會較主動，試準屆交代時。

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