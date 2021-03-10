資深馬主陣營「喜蓮」系話事人胡寶星爵士，在1993年曾以「喜蓮之星」贏打吡，近年胡家仍積極購入貴價馬來港，希望可再染指這場經典大賽。

可惜今季引入的「喜蓮慧星」爭唔夠分，胡家又要與打吡緣慳一面。

事實上近期告東尼積極谷行呢匹四馬搶分，但總係差少少，近兩仗只得一季一殿，雖然打吡追夢又要再等，但告東尼都想為胡家贏馬攞番個安慰獎。

「喜蓮慧星」今晚（10日）在谷草第七場三班賽加程初戰1800米，睇佢近仗追勁強，增程跑一定更合適。

潘頓重新接手，人馬前仗合作已得季軍，呢粒星係時候綻放勝利光芒。

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