高伯新（外號喼神）近年兵力大減，𠵱家馬房剩番34匹馬，不過有位馬主對佢100%支持，講緊嘅就係「快利寶」馬主吳永光，由佢開倉至今一直不離不棄。

吳永光名下現役馬除咗「快利寶」之外，仲有「快利來」一併交由高伯新訓練，前駒今晚（10日）跑第二場四班1650米，大家唔好以為「快利寶」七歲就恰佢老。

睇番匹馬季內首兩場跑同程得一冠一亞，賽績冇花假，之後加咗分，長期孭住130磅或以上增加咗壓力，表現係有啲回落。

但評分經調一輪整之後，「快利寶」家陣減回54分，配梁家俊孭番127磅冇咁重，執埋黃金一檔，相信喼神都想盡快贏到今季10Win。

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