第五場四班1200米：「財照發」上場跑同程第二屬高水準，今場再跑強配潘頓，騎者賽前親跳四課非常難得、超級重視，今場應會搏甩脾。

昨日（9日）開飛4.6倍，5點輕輕回上5.3倍，現時落番3.3倍W，1.4倍P大熱。

早飛相當勁，今場篤定贏馬咁款，再加上有大樹同場遮蔭，掂晒。

「深愛」今場係季內初跑谷草1200米應有新鮮感，再加上用郭能騎，唔使諗咁多佢實同你搏。

昨日開飛18倍，5點企住17倍，現時17倍W，3.8倍P。

有點墊底飛，今場排到好位有利後上，此場最佳冷腳。

「股票傳奇」前兩仗輕鬆贏同程之後，上場負頂磅即有明顯影響只跑第三，今仗再跑繼續要負頂磅，但排位內移應會好跑。

昨日開飛1.9倍，5點1.8倍，現時2.1倍W，1.1倍P。

早飛當然勁，但就真係熱咗啲，不過入位應做到。

「大眾勝利」上場季內初出跑同程第七表現一般，賽後加強操練，今場換人再跑同程，有心證明此程合適．

昨日開飛20倍，5點回上22倍，現時落到15倍W，3.8倍P。

早飛唔算多，如臨場落到10倍以下就畀一票佢。

提供：6財照發、7深愛、1股票傳奇、3大眾勝利

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