年輕好手史卓豐因下背部受傷已養傷多日，現時騎者獲醫生證明已無大礙，由周六（13日）賽事起可恢復上陣。

馬會受薪董事兼牌照委員會秘書貝義理發出通告如下：

騎師史卓豐於2月21日星期日沙田賽事中因下背部受傷而未能繼續作賽。

馬會首席醫療主任表示，史卓豐昨日（9日）已經醫生檢查證實無恙，可接受周六沙田賽事的策騎聘約。

史卓豐將於星期五（12日）在沙田馬場試閘後，將會再次接受醫生檢查。馬會其後將再作公佈。

此子於禮拜六沙田日馬暫定有兩匹座騎，分別是希廐「勇眼光」（四班草地1000米）、容廐「福星高照」（五班草地1600米），兩駒均屬馬房王牌馬。

另外，本年度香港打吡（2000米）參賽馬名單剛公佈，史卓豐在這一場四歲馬大賽，將會策騎苗禮德馬房之「勇戰神駒」出戰。

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