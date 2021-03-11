本周六（13日）沙田賽事，羅富全馬房派出九駒上陣，其中第七場一班草地1200米，他安排「夢想成金」及「日日精彩」同場列陣，硬撼一眾強敵。

「夢想成金」取得跨季六連勝後，上仗初跑1400米三級賽華商會盃初嘗敗績。

此駒小休兩個月後，今次還原基本步，回師本身強項田草1200米，連同廐侶「日日精彩」出賽，且看能否為羅廐增添好成績。

羅富全受訪時說：「『夢想成金』今季初拼搏不少，因此上仗跑完1400後，便安排牠到從化，小休之餘同時重整旗鼓。」

「馬兒在當地進度理想，返港後即勝出大閘，走勢良好，不過始終休後復出。」

「而且我們放眼在下月開始舉行的分級賽，現在或許未是最佳時候，希望憑底質及輕磅取得佳績。」

「至於『日日精彩』近兩戰走勢亦唔錯，馬兒不像年輕時急躁，現時明顯收斂，狀態持續良好，期望今仗繼續有好演出。」

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