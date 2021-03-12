資深馬主夏利里拉團體近年主要與蘇保羅合作，名下一對現役馬「孖寶」及「對衡之星」皆由該位新西蘭籍練馬師訓練。

其中，「孖寶」今季在蔡明紹胯下勝出三班谷草1200米，總算對幕後有交代。

不過，此駒自去年12月9日國際騎師錦標賽在巴米高胯下跑包尾以來，操練一度放緩，及至今年2月中才重新進行快跳，狀態暫時未及水準。

夏利里拉團體惟靠「對衡之星」爭功，這匹四歲澳洲自購新馬將於周末（13日）服役初出，角逐四班田草1000米。

「對衡之星」為當紅配種馬「遙遠星空」的子嗣，同父馬有「知道再勝」、「楚霸王」、「夢想成金」及「加州得迅」服役或在港一出即勝，既有實力亦很早熟。

「對衡之星」日前於田草1000米試閘有好表現，年初曾因血液不正常在排位後退出比賽，現已妥善解決，加上操勇初出，未嘗不可先拔頭籌。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199