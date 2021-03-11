見習騎師近年一直不多，現役只有周俊樂、陳嘉熙及黃俊三人，當中又以後者年紀最大。

現年27歲的黃俊是季內尚未開齋騎師之一，本身自18年3月尾起在港出賽以來，已勝出60場頭馬，亦為贏馬最多現役見習騎師。

馬會早於今季展開前，在去年6月5日公佈延長黃俊的見習騎師合約期至2021年3月13日，或他在港勝出第70場頭馬為止，以日期較早者為準。

一般估計，未獲70Win的黃俊因已屆27歲「高齡」，將如當年師兄吳嘉晉般，被馬會轉而發給自由身騎師牌照，成為新一位有磅減的本地騎師，而牌委會亦將於日內開會處理此事。

換言之，星期六（13日）田戰極可能是黃俊最後一次以見習騎師身份上陣。

屆時他僅策兩駒，包括頭場「劍在九天」及第六場「順意寶」，兩駒均跑直路賽，而且皆來自黃俊師傅苗禮德麾下。

當中，「順意寶」比上次贏馬時低兩分，如今跑直路賽負全場最輕的114磅，說不定可替黃俊帶來好運。

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