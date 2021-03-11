剛周三（10日）谷草夜賽順利完成，馬會今日（11日）隨即公佈，各駒之評分調整。

全晚加分最多是呂健威馬房之「股票傳奇」，這匹今季三捷馬，經過昨晚贏馬後加8分，現時升至68分，為此駒來港後新高，下仗需要升上三班作賽。

至於其餘八匹頭馬，加分幅度介乎5至6分，其中方嘉柏馬房之「好計」，小休復出贏馬加5分，現時評65分，下仗要回升三班。

而「疾風勁草」昨晚完成季內第二捷後加6分，現時評86分，再出將要硬撼二班對手。

3.10谷草夜賽九匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

安逸寧靜 49（＋6）

好計 65（＋5）

赤水神駒 43（＋6）

喜駿之星 48（＋5）

股票傳奇 68（＋8）

旅遊拿督 49（＋5）

鑲白旗 68（＋6）

疾風勁草 86（＋6）

壽臣 70（＋5）

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