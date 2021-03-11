周末（13日）沙田八草兩泥賽事，草地用最狹窄之C加3跑道作賽，天文台預測有陽光，估計場地掛牌為好地。

睇番最近12月20日同一移欄之六場轉彎路程賽事，大利彎位守內叠之馬匹，而且共有四駒守前四位入直路建功。

好似「勁力十足」及「健康愉快」擺前帶到，「富存大師」守貼欄包廂位贏馬，跑道狹窄留得太後好難追。

今戰列陣馬中，第四場「美活人生」唯一頭馬正是跑C加3欄1600米所得，重返強項有力回復表現。

另外，尾場「嘉應精彩」近四次跑田草C加3欄獲一勝兩位一第五，均速前置馬藉跑道形勢之助可回復表現。

至於兩場泥地路程分別為1650及1800米，一月至今六場泥地中距離賽事，放頭入直路嘅馬，拎到三勝三位全上名。

第三場「榮冠大道」及第九場「超霸神駒」等擅跑泥地之快放馬可秤先。

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