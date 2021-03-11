周末（13日）沙田八草兩泥賽事編有兩場一班賽，路程分別為1200及1600米。

屆時刑滿復出的法國騎師巴度，今季在一班賽獲兩勝兩位，成績乃騎師之冠。

今次他騎「福逸」（高廐）及「幸福笑容」（呂廐），分戰第七場一班1200米及第二場一班1600米。

巴度季內在一班賽騎過六駒，除一對六歲馬「非凡才子」及「載譽歸來」無表現外，其餘四駒皆屬四及五歲當打馬，結果全部非勝即位。

「福逸」及「幸福笑容」分別四歲及五歲，結合上述數據及本身賽績，足以左右大局。

第二場「幸福笑容」今季遲至1月才復出，只跑兩仗未上名，惟上次於一級賽1400米女皇銀禧盃交出全場最快末段追獲殿軍，反映本身狀態已復蘇。

今仗換上巴度負磅不重（126磅），有機會克敵制勝。

至於第七場「福逸」今季三戰在潘頓胯下非冠即亞，本身今仗只負113磅，潘頓造不到磅，於是回配巴度。

回看此駒首兩次上陣均在巴度胯下取勝，人馬合拍，值得支持。

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