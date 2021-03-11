由資深馬主梁麟炳主導的「才」系賽駒，今季已有「成才」（希廐）及「全才」（韋廐）分別在薛恩及彭國年胯下贏馬。

然而，一向與「才」系幕後合作愉快的潘頓，今季暫三次（「全才」兩次、「成才」一次）替他們效力，皆以短距離屈居亞軍，殊不夠運。

周末（13日）在沙田馬場跑馬，韋達馬房「聚才」出戰二班草地1400米，屆時將初次由潘頓壓陣。

「聚才」上季四戰獲三冠一亞，然而受到右前腿傷患困擾，今季進度未能銜接，五戰僅獲一席季軍。

然而「聚才」上賽在形勢惡劣的情況下後上跑第五，卻顯示本身已重新振作起來。

「聚才」今次回師季內唯一曾上名途程1400米，加上有潘頓支援，可望借勢殺出重圍。

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