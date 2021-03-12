今季特首盃（去年9月6日）原本有12駒報名參賽，最終有沈集成馬房「帝豪福星」在排位前退出，原因是腹絞痛。

腹絞痛對馬匹而言，是可大可小的一種疾病。

當日沈集成曾表示「帝豪福星」跑罷特首盃，將部署牠挑戰香港短途錦標，以讓這匹當日在港出道首四仗全勝之馬爭取更高成就，最後卻計劃告吹。

結果「帝豪福星」延至今年1月24日才可再次出賽，並在國際一級賽百週年紀念短途盃負於綽號灰蝦的「旺蝦王」入Q，演出已很理想。

雖然「帝豪福星」上次賽後，獸醫應練馬師沈集成要求替其進行內窺鏡檢查，並發現其氣管內有很多血，但此駒只小休三日便可恢復晨操

埋門再由潘頓出試1200米泥閘搶欄帶放，結果一氣呵成地勝出，反映本身狀態重上高位，周六（13日）將可以最佳準備出戰第七場一班田草1200米。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199