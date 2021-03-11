田泰安雖然近年穩居騎師榜三哥位置，但在不少馬迷看來，他的騎功與兩大冠軍級騎師莫雷拉及潘頓有差距。

其中，他在剛周日（7日）接手本在潘頓胯下三戰兩冠一亞的「足金好球」落敗。

結果此駒無緣入選角逐今屆打吡（暫列第四後備），田泰安難免被拿來跟潘頓比較。

與此同時，在周末（13日）沙田日馬，他從潘頓手上重奪呂健威馬房「傳盛」的帥權，角逐三班草地1000米直路賽，在情在理都會拼盡求勝。

今季「傳盛」暫六戰獲四亞一季，擊敗牠的包括「平海掌星」（三次）、「福逸」、「必長勝」及「知道再勝」。

「平海掌星」、「福逸」在二班賽都能獲勝，「知道再勝」更為服役未敗之師，可見「傳盛」近仗落敗僅屬對手太強之故。

「傳盛」周六續跑最首本的直路賽，同場最強對手「人和家興」近兩戰均落敗而回，惡氣已減，前駒隨時可由田泰安勝回一仗。

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