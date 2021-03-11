星期六（13日）跑沙田泥草日馬，方嘉柏旗下澳洲自購馬「智醒財星」到時在港初出，列陣第六場三班1000米草地，並一早落實由莫雷拉策騎。

此駒來港初期由賀賢訓練，早前轉入方嘉柏馬房，而莫雷拉先後數次在晨課替牠快跳，重視有加。

「智醒財星」馬主是「財星」系主理人施龍友，他養馬多年且有不少頭馬，當中又以曾評118分的特首盃前冠軍「幸福財星」（已退役）最威水。

施龍友對賽馬熱情濃厚，以團體及個人名義所養之馬有十多匹。

其中，「精英財星」、「得意財星」（均已退役）等駒都能勝出頭馬。

現時施龍友持有方廐「智醒財星」，以及自己有份的團體馬「開心財星」（何廐）。

過往他主要與何良及苗禮德合作，如今把「智醒財星」交予方廐訓練，或一拍即合也未可料。

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