方嘉柏被蔡約翰奪去榜首後，雖仍不時有馬贏，但氣勢明顯不及之前。

與此同時，方廐近七次贏馬都在谷中夜賽，變成「單蹄馬」，如不能提升田戰成績，未來日子只會更難重返榜首。

踏入新一年後，方嘉柏獲十駒從其他馬房加盟。

當中，「度身訂做」（3月3日）及「活力爆發」（3月10日）分別在近兩次谷戰入Q，彼此同屬轉廐初出。

來到今次周末（13日）沙田日賽，方廐再有兩駒作來投後首戰，分別為第六場「智醒財星」及第十場「心中有馬」。

「心中有馬」打王牌跑三班1400米，本身在2月底試1600米田閘時，沿途前置並以輕鬆走勢跑第二，反映本身狀態良好。

「心中」系季內曾在谷夜勝出「心中有您」（已退役），沙田日賽則未贏過，「心中有馬」今場可望幫上一把。

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