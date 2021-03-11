下周三（17日）繼續有谷草夜馬跑，仍設九場，頭場照例傍晚6時45分開跑，將以C跑道作賽。

各場賽事馬匹報名已於今午（11日）公佈，全部滿額有12駒列正選，當中只有三班一哩沒有後備馬。

騎師下周三晚有波健士刑滿復出，彭國年及周俊樂仍要停賽。

方嘉柏被蔡約翰超越後，一直在谷草贏馬追落後，下周三有九匹正選馬，其中包括同樣轉廐初出的「青心星」及「鋒芒快露」。

當中，「青心星」列陣三班1000米打王牌，同系廐侶「賞心星」同晚出戰五班2200米，方嘉柏又有機會替合作愉快的「心星」系建功。

東、苗、姚、蘇、高廐同樣所有報名馬俱列正選。其中，苗廐「冠寶駒」及「靈鋒」皆有勝算，前駒甚至可圓谷中一哩四連捷。

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