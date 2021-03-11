全球最佳騎師已有七屆歷史，清一色落入海外名將手中，當中包括戴圖理四度封王，以及莫雅與布文分別勝出兩次及一次，香港騎師未嘗染指冠軍寶座。

今年疫情下情況有變，港將極有機會歷史性稱霸，榮膺全球一哥。

須知現於相關排行榜名列前四（截至3月6日）的都是香港騎師，依次為何澤堯、莫雷拉、潘頓及田泰安，得分順序為36、34、26及22分，至於海外騎師最高排名是莫雅以20分居第五位。

土生土長的何澤堯暫為全球最佳騎師，已足夠為港為己爭光。

此情況對他來說可謂時勢造英雄，皆因每年全球最佳騎師排行榜都由12月開始計算，並於翌年3月作首階段總結。

過去三個月內，何澤堯憑「金鎗六十」先後勝出香港一哩錦標、董事盃及香港金盃（同屬全球百大一級賽），從而高踞榜首。

相反在同一時段內，歐洲馬季歇冬，戴圖理、莫雅等人遂無法施為，致被一眾港將拋離。

歷屆全球最佳騎師

戴圖理 四次 2015、2018至2020年

莫雅 兩次 2014、2016年

布文 一次 2017年

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