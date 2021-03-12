法國好手巴度周六（13日）停賽期滿復出，雖然他在上次刑滿復出之日無馬贏，但卻有「寶貝兒」、「駿益善」、「飛輪閃耀」、「快益善」等駒上名。

巴度這次重投戰陣，有望憑第二場呂健威馬房「幸福笑容」取得頭馬。

此駒馬主黃凱汶馬運亨通，名下七駒包括「幸福指數」、「幸福加數」、「幸福分享」（均已退役）、「幸福笑容」、「幸福掌聲」、「幸福人民」及「幸福至上」，前五駒全部贏過。

當中，成績最好的是「幸福指數」，在港贏過九場賽事，包括15年香港短途錦標，本身退役時累積獎金超過4,000萬。

至於「幸福笑容」曾經跨季連贏四場，目前獎金已有超過1,100萬。

此駒季內曾因左前蹄球節因患有腳掌軟腳底骨病而受損，被建議長時間休息，延至1月24日才復出。

復出後跑過兩仗皆輸不遠，上賽更可後追第四，已從傷病中走出來。

田草1600米乃本身首本路程，強配巴度有力拼勝。

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