蔡約翰馬房近期氣勢如虹，周日（7日）憑「平海掌星」勝出第三場二班草地1000米，亦是自去年12月26日憑「好眼光」及「至尊高陞」起孖後，在田戰錄得11連勝佳績，並鞏固本身在練馬師榜領先地位。

「平海掌星」近五仗轉戰田草直路賽後表現大幅躍升，共取得四W佳績，反而同主馬「平海飛星」，今季卻未有頭馬交出。

以蔡約翰馬房作風，此匹泥地特佳馬，應該急於贏馬交代。

「平海飛星」過往在泥地賽事取得兩冠四亞一季，可見性能優越，上仗又可上名，證明狀態理想。

此駒上仗拼後，蔡約翰再安排於3月2日由莫雷拉出試1200米泥地大閘，當時在中段發力竄上透出，然後直奔終點，贏來姿態輕鬆。

今戰有望借助同主馬旺勢，打開季內勝利之門。

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