星期六跑馬由昔日的常態變為目前的少數，頂多一個月一次，從中見證香港賽馬的變化。

周末跑馬被網民形容奇趣事特別多，甚至有些是意想不到的，即如上次同類賽事由華將梁家俊殲滅全體洋將，從而勝出騎師王。

當天為2月6日，梁家俊在沙田馬場替師傅蘇保羅贏「喜氣綿綿」和「荷花福星」起孖，另加姚廐頭馬「怡心聲」，最終以三冠一亞封王。

來到今個星期六（13日），梁家俊有多匹實力馬在手，未嘗不可再做周末之星，於沙田馬場交出亮麗成績。

其中，他將在四班1400米主轡的新勝馬「新威煌」，正是出自蘇廐。

此駒以上賽開齋姿態計，本身實力肯定超班，如今一動不如一靜，續由梁家俊發揮兼打王牌，「新威煌」勢可與騎練一起連捷。

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