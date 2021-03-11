跑日馬如不見蔡約翰贏馬是一種遺憾，皆因他常有神級表現，令一眾行家都要寫個服字。
以2月28日為例，他先靠薛恩替「二雋」開糊，繼而憑莫雷拉及賀銘年分別贏取「勝得威風」及「銀馳」，藉此全日連中三元。
打吡將於3月21日上演，蔡廐到時兵分三路，有權左右大局，而在此之前的一次日賽，它大可以贏一對與上述兩駒有關的惡馬起孖，為挑戰打吡造勢。
牠們分別是「勝得」系另一員「勝得精彩」，以及與「銀馳」同系的「疾風明駒」，將分戰周末（13日）田草一班1600米和三班1400米。
「疾風明駒」近兩場皆排大外檔而後上以勁勢攻下1400米，難得今次仍可跑三班賽而不需負頂磅，難怪報名時要用王牌，反映幕後決心再贏。
董事馬「勝得精彩」一直水準穩定，早前還能勝出三級賽，證明本身仍在生涯頂峯。
過去兩戰C加3欄非冠則亞，當中包括至今一戰同欄同程得第二，周六有機會打破本身的一班賽頭馬荒。
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