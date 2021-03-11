現役最年長騎師郭能自從被馬會公佈將被審視其目前牌照資格以來，贏了一場頭馬而已，個人踏入新一年後，暫只勝出三場賽事，表現一般。

正因其前途未卜，一眾練馬師均給他伸出援手，以增加其參賽爭成績以提高印象分的機會。

告東尼當年曾跟郭能合作以「將男」、「美麗大師」（均已退役）等名駒，勝出不少大賽。

他們近年較少攜手贏馬，而且合作跑高班賽的次數也不多，更遑論聯手稱霸大賽。

郭能對上一匹東廐一班賽頭馬，已是18年5月12日田草1400米「加州議長」（已退役）。

星期六（13日）他於沙田馬場有望復為告東尼在一班賽建功，皆因「錶之智能」這匹應屆國慶盃三級賽冠軍，擁有優良的田草1200米性能及賽績，隨時可與郭能一拍即合。

東廐當日出馬九匹，其中兩匹跑高班賽皆配郭能，包括第七場一班1200米「錶之智能」及第十場三班1400米「嘉應精彩」。

「嘉應精彩」上次雖跑尾二，名次欠佳，但本身排14檔起步沿途走外疊，沒有遮擋，可謂神仙難變。

此駒季初贏馬正是在C加3欄同程，今場內移至7檔出閘，由目前鬥志最強的郭能發揮，未嘗不可重拾勝軌。

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