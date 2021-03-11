今戰（13日）編排一組一班1200米賽事，不過卻有多匹分級賽常客列陣，姚廐「遨遊戰士」便是其中之一。

今晨（11日）姚本輝對這匹短途快馬甚是緊張，約七時一刻，「遨遊戰士」被安排開往大圈快跳，姚本輝於機坪打點完畢，便行去烽火台觀操。

「遨遊戰士」一直沿外欄含枚疾走，練者睇完隨即返回機坪，站在馬房入口大閘守候。

當人馬回來立即上前接馬，兼向鞍上人問長問短，狀甚重視。

今場由於「旺蝦王」列陣扯高負磅，令到「遨遊戰士」磅位相對有利，且看能否把握機會勝回一仗。

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