馬會今午（11日）公佈，容天鵬馬房「源源動力」轉投羅富全馬房，以及高伯新馬房「哈蝦王旺」退役。

「源源動力」為五歲澳洲自購新馬，本身在港上陣五次全數三甲不入，僅憑兩度在四班賽跑入第五名獲得七萬元獎金。

此駒本身傷患纏身，曾經被獸醫驗出右後腿肌腱受傷、右邊骨盆應力性受傷及橈骨邊緣發現細小死骨的問題，且看轉投羅富全馬房後能否取得突破。

「哈蝦王旺」出自2018年香港國際馬匹拍賣會（三月），身價為350萬元。

這匹六歲馬在港27戰累積兩冠一季，總獎金1,169,774元，馬主須蝕本離場。

「哈蝦王旺」在昨晚（10日）谷夜出戰五班1200米，最終在何澤堯胯下包尾而回，隨即被馬主放棄。

此駒退役後，高伯新馬房現有33駒，僅比何良多一駒。

另一方面，昨晚於谷草第五場1200米由潘頓次熱跑第三的「財照發」（賢廐），賽後被發現流鼻血（第一次），依例須休賽三個月。

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