沈集成向來倚重潘頓出擊，馬房不少由其他騎師出擊跑近的賽駒，其後立即部署改配後者爭勝。

周末（13日）沙田泥草混合賽，沈廐「超霸神駒」及「帝豪福星」上仗均在賀銘年胯下分別跑獲季軍及亞軍，今次將雙雙由潘頓主轡。

機會馬被奪去主轡權，賀銘年必定滿不是味兒。

不過，他同日卻接手上賽均由潘頓策騎的「遨遊戰士」及「友心友型」，說不定可一併取勝，以向潘頓示威。

「遨遊戰士」（姚廐）今季四戰皆不入三甲，然而這匹五歲馬季內以角逐平磅賽為主，加上落敗距離不算太遠，其整體表現實際不算太差。

此駒今場出師一班賽，少負台柱應屆百週年紀念短途盃得主「旺蝦王」（蔡廐）11磅，可予對方一定威脅。

至於「友心友型」（葉廐）上次包尾而回，賽後被發現氣管多痰，情況可以理解。

這匹四歲澳洲自購新馬日前試1000米草閘，走勢不錯，出賽可以留意。

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