賽馬「大逃」和「大外一氣」的經典鏡頭暫時讓路，香港打吡大賽將於3月21日舉行，這兩周先回顧一些經典的打吡賽事。

十幾年前，嘟嘟姐鄭裕玲在TVB主持一個問答遊戲節目《一筆Out消》，其中一集一條價值50萬元的問題，正是跟香港打吡大賽有關。

問題是這樣的：首匹在沙田馬場勝出打吡大賽的是哪一匹馬？當時參賽者答了「祿怡」，他錯了，見財化水！

一代馬王「祿怡」的確參加過打吡大賽，但不是在沙田，而是在快活谷。

而且「祿怡」並沒有勝出，只得了一席季軍。

「祿怡」所參加的是1978年的打吡大賽，那是香港打吡大賽最後一次在跑馬地馬場上演。

該役由「奪錦」獲勝，跑第二的是直到競賽生涯完結也不曾出頭的「勇冠三軍」。

不過，「奪錦」雖然在打吡大賽擊敗了「祿怡」，但之後一段很長的時間，卻活在「祿怡」陰影之下，每次碰頭均受制於這匹宿敵，直到1981年的遮打盃才再一次壓倒「祿怡」。

鄭裕玲那條問題的正確答案是由蘇芬諾夫訓練、朴仕能主轡的「大成功」，贏的是1979年的打吡大賽，也即沙田馬場後的首場打吡大賽。

一場是快活谷的最後一次打吡，一次是沙田的第一次打吡，所以上述兩場賽事俱可列入經典。

雖然舉行的馬場不同，但上述兩場打吡的路程均為1800米。香港尚只有快活谷一個馬場時，打吡路程曾一再修改，之前跑過2400米，也跑過2230米。

至於在沙田跑的打吡，採用1800米為路程的跑了21屆。

最後一匹贏1800米打吡的馬，是1999年的「聖利」，由愛倫訓練、夏力信主轡。

是役也屬經典，因為創下了當時三重彩派彩最高的紀錄，「聖利」和跑第二的「春風得意」俱為99倍巨冷，跑第三是7.3倍的次熱門「必全勝」。

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2000年的打吡大賽，路程改為2000米，由當時首季在港開倉的苗禮德訓練、霍達主轡的「勝利名駒」奪魁。

不過，打吡竟是其競賽生涯的最後一場勝仗，之後「勝利名駒」再跑了三季，卻只多添了一席亞軍！

撰文：余伯樂

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