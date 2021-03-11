沈集成近期贏馬停不了，單是近兩次田戰便分別有「知道再勝」及「勇猛神駒」贏馬。

周六（13日）參戰馬中，逾半數於上仗上名，擺下強陣有力延續升浪，其中兩匹交由莫雷拉執韁之「浪漫組合」及「大武士」最值捧。

翻查紀錄，一月至今沈集成與莫雷拉曾於四次賽事有馬合作，每次均取得上名，總數五駒獲一冠兩亞一季，所以今次兩匹合作馬一定要睇實。

第二場「大武士」歷季獲四勝一位皆於田草1000米直路賽所得，可見路有專長。

今季八次上陣均配本地騎師落敗而回，今仗首次降入四班出賽，立即交由莫雷拉接手。

現時評分已比最近一次贏馬時低十分，憑較高班底可以贏馬反彈。

另外，第十場「浪漫組合」已連續四仗跑入前四名而未勝，包括上仗初配雷神跑第三，該役亞軍「銀馳」再出已贏馬補中，反映水準不俗。

今次出王牌續配雷神，有力贏馬向幕後交代。

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