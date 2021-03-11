徐雨石剛戰（10日）安排「雷公鑿」及「愛逍遙」由莫雷拉策騎，可惜都只能接近而未竟全功。

周末（13日）賽事練騎二人又有合作，就是角逐五班1600米的「天地同心」。

這匹六歲馬近兩戰表現續有改善，上季正是在莫雷拉胯下打開勝利之門，今次人馬重逢有力勝回一仗。

徐雨石說：「『天地同心』季初表現平平，不過多跑後狀態持續改善，前仗後上取得第二，演出確有一點驚喜。」

「剛戰原本抱有一定期望，奈何馬兒後上不及，成績一般，或許是低班馬演出比較飄忽，亦可能是由於該役步速偏慢，對後上馬發揮不利所致。」

「『天地同心』拼後在從化操練正常，狀態保持理想，今次路程加長200米，希望有利追趕，爭取好成績。」

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